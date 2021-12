Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte Halberstadt mit Macht, zurück ins Spiel zu finden. Hendrik Kuhnhold mit der dicksten Chance in der 51. Minute, doch er sein Schuss aus dem rechten Strafraumeck fliegt mehrere Meter übers Tor. Danach übernahm Berlin wieder die Kontrolle, erarbeitete sich eine Reihe von Chancen. Die größte, ein Foulelfmeter in der 64. Minute, jagt der an diesem Abend bockstarke Abu-Alfa an die Latte.