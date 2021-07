Auch der Mittwoch-Abend (28. Juli) verlief nicht so, wie es sich der ZFC vorgestellt hatte. Das Pinder-Team verschlief den Start völlig und musste nach zwei Spielminuten den frühen Rückstand durch Marten Winkler hinnehmen, der frei aus ca. 15 Metern zum Abschluss kam. Ein echtes Traumtor. Der ZFC-Block um Aushilfs-Kapitän Nils Miatke agierte grundlegend zu zahnlos und ließ sich oft auskombinieren. Auch offensiv fehlte den Gästen die zündende Idee, um die nach 20 Spielminuten deutlich passiver agierende Hertha-Elf in Gefahr zu bringen. Lediglich ZFC-Stürmer Benjamin Förster und Luca Bürger hatten zwei aussichtsreiche Chancen. (23./32.). Hertha-Keeper Florian Palmowski verhinderte jedoch den Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt gingen die ZFC-Kicker deutlich früher ins Pressing und konnten die Hertha-Bubis so länger in der eigenen Hälfte binden. So kam Laurens Zintsch im Hertha-Strafraum aus spitzen Winkel zum Abschluss. Der Ball zischte jedoch knapp über den Kasten (51.). Eine halbe Stunden vor dem Ende bekamen die Ausgleichs-Bemühungen der Thüringer jedoch einen herben Dämpfer. Felix Müller rauschte regelrecht in einen Berliner Gegenspieler und sah die Rote Karte dafür (60.).