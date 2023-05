Zum Auftakt des viertletzten Spieltags in der Fußball-Regionalliga hat der ZFC Meuselwitz die Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg nicht unter Druck setzen können. Am Freitag verloren die Thüringer bei Hertha BSC II mit 0:3 und haben damit nun sieben Partien nicht gewonnen. Nach drei Begegnungen hat der neue Trainer Christian Hanne einen Punkt geholt. Gegenüber Luckenwalde hat man weiterhin sechs Zähler Rückstand, vor Lichtenberg vier Punkte Vorsprung. Luckenwalde kann am Sonnabend bei Schlusslicht Tennis Borussia den Vorsprung vergrößern. Der SV Lichtenberg ist am Sonntag bem Tabellenzehnten Viktoria Berlin zu Gast.