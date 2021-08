Die Herthaner nutzten dann ihre erste gute Gelegenheit gleich zum Führungstor: Einen Freistoß von der Strafraumgrenze schlenzte Timur Gayret durch die Mauer unhaltbar für CFC-Keeper Jakub Jakubov in die Maschen (20.). Und es kam noch dicker für die Gäste, denn vier Minuten später musste der zuvor sehr agile Keller verletzt ausgewechselt werden. In der 32. Minuten hätten die "Himmelblauen" fast den Ausgleich erzielt, doch Herthas Schlussmann parierte gegen Robert Zickert aus Nahdistanz stark mit einer Beinparade. So ging es mit einer knappen und etwas glücklichen Berliner Führung in die Pause.

Timur Gayret Hertha BSC II erzielt das Tor zum 1:0. Bildrechte: imago images/Matthias Koch