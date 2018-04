Germania drückt - Hertha trifft

Halberstadt, das heute vom Co-Trainer Gespann Enrico Gerlach und Max Dentz betreut wurde, da Chefcoach Andreas Petersen einen wichtigen Arzttermin hatte, begann in den Anfangsminuten sehr engagiert und setzte die Berliner unter Druck. Eine klare Chance sprang jedoch nicht heraus. Anders auf der Gegenseite: In der 10. Minute setzte sich Sinan Kurt auf der rechten Seite durch und zwang Germania-Keeper Fabian Guderitz zur ersten Rettungstat. Der Ball sprang dabei jedoch vor die Füße von Tahsin Cakmak, der die Kugel aus 16 Metern zur Berliner Führung ins lange Eck setzte.

Berlin dominiert - Germania fängt sich vor der Pause

Trotz des Rückstandes spielte Germania weiter nach vorn, doch am gegnerischen Strafraum war Endstation. Mit zunehmender Spieldauer wurde Hertha immer stärker. Vor allem Kurt wirbelte immer wieder gefährlich auf der rechten Seite. So auch in der 29. Minute, als er aus zwölf Metern abzog und Guderitz sein Team mit einer Glanzparade im Spiel hielt. In der 37. Minute kombinierten sich die Gäste dann doch einmal in den Strafraum der Hertha, doch beim Abschlussversuch ertönte der Pfiff des Referees wegen einer Abseitsstellung. 120 Sekunden später hatte Halberstadt mehr Erfolg: Nach einer Eingabe von Gillian Jurcher schob Patrik Twardzik aus Nahdistanz zum verdienten Pausenstand ein.

Jurcher dreht Spiel - Entscheidung durch Oschmann

In der zweiten Hälfte gab es die erste gefährliche Aktion in der 50. Minute, als Maximilian Pronichev einen Freistoß aus 17 Metern knapp über das Tor schoss. Danach verflachte jedoch die Partie. In der 64. Minute meldete sich Halberstadt zurück: Nach einer Eingabe von Florian Beil, schob Jurcher die Kugel aus zwölf Metern zum 2:1 ins Hertha-Tor. Die Partie war gedreht. Im Anschluss bemühten sich die U23 der Berliner um den Ausgleich, doch es fehlte an der nötigen Präzision. Besser machte es die Gäste in der 87. Minute, als Oschmann nach einem Konter aus zwölf Metern einnetzte. Obwohl Hertha nochmals alle Kräfte mobilisierte, behielt Halberstadt kühlen Kopf und ließ nichts mehr anbrennen.

Das sagten die Trainer:

Enrico Gerlach (Co-Trainer Halberstadt): "Wir sind eigentlich gut in die Begegnung gekommen, kassieren dann unglücklich den Rückstand und man weiß, speziell in den Englischen Wochen ist es schwer, dann zurückzukommen. Wir haben uns aber noch einmal in die Augen gesehen und die entsprechenden Kräfte mobilisiert. Die zweite Halbzeit war insgesamt besser organisiert und wir sicher entscheidend effektiver. Klarer Fall: Unser gesamtes Team widmet diesen Erfolg Andreas Petersen."

Ante Covic (Berlin): "Wir hatten mehr als eine Option, dass Spiel für uns zu entscheiden. Wir haben aus unseren Chancen zu wenig gemacht, dafür aber zu viele Fehler produziert."