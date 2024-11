Der FC Eilenburg hat das "Sechs-Punkte-Spiel" beim Aufsteiger Hertha Zehlendorf gewonnen. Jonas Marx und Benjamin Luis trafen am Samstag (1. November) beim umkämpften 2:1-Sieg in der Hauptstadt. Für die Schützlinge von Sascha Prüfer war es der erste Auswärtssieg. Mit elf Punkten bleiben die Nordsachsen Vorletzter, halten aber Anschluss an das untere Mittelfeld.