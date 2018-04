In der sportlich unbedeutenden Partie bemühten sich beide Teams um Offensivfußball. Chancen gab es zunächst aber nur wenige, im Spiel nach vorn agierten beide Teams zu ungenau, der letzte Pass kam zu selten an. Die 3.367 Zuschauer sahen in den ersten 45 Minuten dennoch zwei echte Hochkaräter: Lok-Angreifer Robert Zickert köpfte gleich zweimal die Latte. Lattenunterkante (21.) und Lattenoberkante (45.) verhinderten eine Lok-Führung. Die Berliner schossen dagegen in der ersten Hälfte nicht einmal auf das Tor von Lok-Keeper Benjamin Kirsten, der nur 21 Tage nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel wieder im Tor stand.