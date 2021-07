Fußball | Regionalliga Lok Leipzig verliert am Ende deutlich

Hauptinhalt

1. Spieltag

Lok Leipzig hat den Auftakt in die neue Regionalliga-Saison gründlich vergeigt und gegen den BFC Dynamo eine am Ende deutliche 1:4 (1:1)-Niederlage kassiert. Die Berliner beendeten das Spiel nach einer Verletzung von Marvin Kleihs "freiwillig" in Unterzahl - offenbar dachten sie, ein weiterer Wechsel sei nicht erlaubt.