Von Beginn an suchten beide Teams die Offensive. Langeweile kam keine auf. Im Laufe der ersten Halbzeit kann dann noch ein erhöhter Adrenalinausstoß bei allen Beteiligten dazu. Schiedsrichter Marko Wartmann war da gefragt. Die erste große Chance für die Gastgeber hatte Regisseur Paul Schinke, der einen „zweiten Ball“ aus 18 Metern aufs Tor zog, aber Energie-Schlussmamnn Lennart Moser reagierte glänzend (24.). Schon beim DFB-Pokalspiel am Montag gegen Bayern München (1:3) hatte er eine starke Partie gezeigt und war danach sogar von Nationalelf-Torwart Manuel Neuer gelobt worden.. Gewisse Retterqualitäten auf der Linie musste bei Lok auch ein Feldspieler zeigen: Patrick Wolf klärte spektakulär per Kopf, als der auffällige Cottbuser Berkan Taz das fast leere Tor anvisierte (34.). Gegen Neuer hatte es Taz bei einem Elfmeter kurz vor Schluss übrigens besser gemacht. Dann nahm die Partie im Plache-Stadion noch mehr Fahrt auf, der Spielverlauf war ungewöhnlich: Zunächst sah Ben Florian Meyer wegen einer Tätlichkeit nach Rudelbildung Rot (42.). Meyer ist übrigens der kleine Bruder der Auer Fußballtrainer. Doch nach dem nächsten Angriff stand es dann plötzlich 1:0 für die deziminierten Gäste: Maik Salewski hatte den Ball verloren, und ausgerechnet Felix Brügmann nutzte den Fehler zum ersten Treffer (44.).