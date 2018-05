Scholz-Elf drückt von der ersten Minute

Doch die Änderungen in der Startelf hatten überhaupt keine negativen Auswirkungen auf die Loksche, die gleich mit der ersten Chance die Führung erzielten. Robert Berger setzte sich über rechts durch und flankte nach innen, wo Djamal Ziana völlig frei den Ball nur noch über die Linie drücken musste (2.).

Nach der guten Anfangsphase der Scholz-Elf drohte die Partie gerade etwas abzuflachen, als Paul Maurer das Ergebnis in die Höhe trieb. Er kam im Strafraum an den Ball und konnte die Kugel ungehindert ins linke Eck schießen (21.). Vor der Pause schlugen die Blau-Gelben noch einmal zu. Nach einer Maurer-Ecke brachte Hartmann den Ball zu Misch, der aus neun Metern einköpfte (39.). Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen.

Lok auch im zweiten Durchgang torhungrig

In der zweiten Halbzeit bat sich den 1909 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion das gleiche Bild. Lok dominierte gegen die plan- und hilflosen Gäste und konnte durch Ziane (63.) und Maurer (70.) das Ergebnis weiter nach oben schrauben. Auch in der Schlussphase zeigte die Loksche keine Gnade und erzielte durch Gottschick (80.) und Ziane (84.) zwei weitere Treffer zum 7:0-Endstand.

Die Lok feiert damit einen historischen Sieg. Noch nie konnte ein Gegner in der Regionalliga so hoch bezwungen werden. Den letzten Kantersieg dieser Größenordnung gab es am 25.11.2006, beim 7:0 in der Bezirksliga gegen Beilrode.

Noch eine Notiz am Rande der Pressekonferenz: Heiko Scholz gab nach dem Spiel bekannt, dass sowohl Peter Misch, als auch Nils Gottschick ihre Verträge in Leipzig verlängert haben und damit auch zukünftig in Probstheida auflaufen werden. Auch Torwarttrainer Maik Kischko bleibt weiter bei der Lokschen unter Vertrag.

Das sagten die Trainer:

Tomasz Grzegorczyk (Neustrelitz): "Es war eine richtige Klatsche. Es war mein sechstes Spiel als Trainer und auch das schlechteste. Der Knackpunkt war schon gegen Altglienicke. Heute war nichts von meiner Mannschaft zu sehen. Wir sind in der zweiten Halbzeit unkontrolliert nach vorn gelaufen. Es war keine Kommunikation auf dem Platz, einfach eine Katastrophe."