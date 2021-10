Die Gastgeber bestimmten das Geschehen vom Beginn an. Die Flanken und Steilpässe führten gegen den aufmerksamen Schlussmann Niklas Wollert aber zunächst nicht zum Erfolg. Auch als sich Jonas Schmidt nach einem Lok-Einwurf verschätzte, war der Ex-Jenaer gegen Djamal Ziane zur Stelle (31.). Lichtenberg versteckte sich keineswegs und deutete bei seinen Nadelstichen zumindest ein gewisses Konfliktpotenzial für die Defensive der Gastgeber an. Einmal musste der in dieser Saison so starke Schlussmann Jan-Ole Sievers gegen Hannes Graf in höchster Not retten (21.).

Eric Voufack gegen Lichtenbergs Torwart Niklas Wollert (re.) Bildrechte: imago images/Beautiful Sports