Die Gastgeber waren vor rund 3.095 Fans zwar die meiste Zeit spielbestimmend und hatten teilweise deutliche Ballbesitzvorteile. Auf die erste richtige Lok-Chance mussten die Fans aber bis fast zum Pausenpfiff warten. Der zuletzt vier Spiele sieglose und kriselnde BAK nutzte Schwächen in der Lok-Abwehr dagegen eiskalt. So gingen die Gäste durch Top-Torschütze Abu Bakarr Kargbo (22.) sowie den ehemaligen Chemie-Leipzig-Spieler Pierre Merkel (54.) sogar zweimal in Führung.

Jubel nach dem 1:0 für Berlin durch Abu Bakarr Kargbo. Bildrechte: Dirk Hofmeister