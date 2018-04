Perfekter Start für die Zipsendorfer

Die 2059 Zuschauer im Bruno-Plache-Stadion sahen in der ersten Halbzeit ein unaufgeregtes Spiel beider Mannschaften. Dabei war der Start für die Zipsendorfer perfekt. Nachdem Marcel Trojandt an der Mittellinie den Ball an Jannik Mäder verliert, kann dieser flink quer auf Maximilian Weiß auflegen, der nur noch volley aus sieben Metern einschieben muss (6.). Danach war Lok bemüht sich ins Spiel zurückzukämpfen, kam aber nicht durch die Meuselwitzer Abwehr. Der ZFC lauerte in den nachfolgenden Minuten auf Konter, konnte sich aber keine nennenswerten Torchancen kreieren. Kurz vor dem Pausenpfiff dann doch noch eine Möglichkeit zum Ausgleich: Maik Salewski flankt über rechts auf Djamal Ziane, der mit dem Kopf den Ball trifft, aber knapp einen Meter am Tor vorbeigeht (40.). Bildrechte: IMAGO

Malone rettet den Leipzigern einen Punkt

Auch die zweite Hälfte begann wie die erste endete. Beide Team mit wenig Kreativität im Spielaufbau, dazu viele Fehlpässe. Auch die Auswechslungen auf beiden Seiten brachten keinen frischen Wind. Ryan Patrick Malone brachte einen langen Einwurf auf Peter Misch, der aber aus zehn Metern genau in die Arme des ZFC-Schlussmanns köpfte (63.). Eine Viertelstunde später hatte Meuselwitz dann noch einmal eine Konterchance: Trübenbach zog frei aus 14 Metern ab, doch Hanf warf sich in den Ball und hielt den FCL im Spiel. Zehn Minuten vor Spielende vergab Lok die wohl größte Möglichkeit zum Ausgleichstreffer. Berger flankte von rechts, doch am langen Pfosten konnte Lorincak nicht per Kopf vollenden. Dafür machte es Malone in der Nachspielzeit besser: nach einer Hereingabe kam er sechs Meter vor dem Tor an den Ball und zog zielgerichtet ab( 90.+2). Danach war auch schluss. Leipzig rettet sich einen Punkt und steht nun auf Tabellenplatz sechs. Die Meuselwitzer sind verärgert über ihren bereits sicher geglaubten Sieg und rutschen damit auf Rang neun. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Heiko Weber (Meuselwitz): "Das 1:1 zum Schluss war hochverdient. Wir können mit dem Ergebnis leben. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Es war alles in allem ein gutes und rassiges Spiel mit bescheidenen Schiedsrichtern."