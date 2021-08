Wer dachte die Leipziger treten von der ersten Minute mit einer breiten Brust an, der wurde schnell enttäuscht. Nach einer kurzen Abtastphase übernahm der BAK die komplette Leitung des Spiels. Die Lok Spieler liefen phasenweise dem Ball nur hinterher. Dazu kamen die schnellen Außenspieler wie El-Jindaoui, der immer wieder für Lücken in der Leipziger Abwehrkette sorgte. Wenn Lok gefährlich war, dann vor allem durch Standards. Zwei Ecken brachten die Hintermannschaft der Berliner ziemlich in Bedrängnis. Mehr war in der ersten Halbzeit nicht drin. Anders die Gäste. Der bullige Stürmer Kargbo machte immer wieder die Bälle fest, so dass der BAK meistens gefährlich zum Abschluss kommen konnte. Umso bitterer für die Leipziger, dass das 0:1 von Tezel (34.) nach einem eigenen Freistoß viel. Klassisch ausgekontert, musste Tezel nur noch ins linke Eck einschieben.

André Meyer (Berlin): "Wir machen eigentlich aus der unwahrscheinlichsten Chance das Tor und hatten dann eine zweite Halbzeit, die sehr fahrig und emotional war. Wir kriegen einen sehr unglücklichen Elfmeter. Dass wir das aber so emotional runterspielen und dann doch noch das 2:1 machen, freut mich für die Mannschaft. Es ist schön, dass wir die Woche so beenden konnten."



Almedin Civa (Leipzig): "Wir sind in ersten 20 Minuten viel gelaufen, aber leider nur in der Defensive, da wir zu oft den Ball verloren haben. In der zweiten Hälfte haben wir uns mehr getraut, sind aber nicht richtig zum Abschluss gekommen. Man hat auch gesehen, dass die Mannschaft wollte. Am Ende ist BAK die abgezocktere Mannschaft gewesen. Mit der ersten Halbzeit, insbesondre mit den ersten 25 Minuten können wir gar nicht zufrieden sein. Wir kassieren Tore, die wir eigentlich so zuhause nicht bekommen hätten dürfen. Am Ende hat BAK, wenn man nur die Torchancen betrachtet, verdient gewonnen."