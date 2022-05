Kurz nach Wiederanpfiff begann das Zittern bei den Hausherren. Nils Gottschick setzte einen Warnschuss von halbrechts an den Pfosten (52.), kurz darauf traf Edgar Budde nach einer Ecke aus kürzester Distanz zum 1:2-Anschlusstreffer für die Brandenburger (57.). Die machten in den darauffolgenden Minuten das bessere Spiel, kamen aber zu keinen weiteren nennenswerten Abschlüssen. In den Schlussminuten bewies Trainer Almedin Civa den richtigen Riecher. Er brachte Top-Joker Tom Nattermann für den bis dahin glücklosen Djamal Ziane, der damit auch den Traum von der Torjägerkrone begraben musste. In einer umkämpften Schlussphase war es dann ausgerechnet Nattermann, der nach einem Standard von rechts den Ball im Sprung über die Linie drückte (90.+3) und Lok quasi mit dem Schlusspfiff noch einmal jubeln ließ.