Auerbach kommt spät an und schwer ins Spiel

Schon die Anfahrt gestaltete sich schwierig für den VfB Auerbach. Bei Bitterfeld ging auf der Autobahn nichts mehr. Mit Verspätung kamen die Vogtländer dann doch in Luckenwalde an, die Partie begann dann auch eine Viertelstunde später. Und so richtig munter waren die Auerbacher zunächst auch nicht. Die Startphase gehörte Luckenwalde, Takahiro Tonio hätte nach sechs Minuten sogar das Schlusslicht in Führung bringen können, verzog aber aus zwölf Metern knapp. Auerbachs Sebastian Schmidt (M.) im Duell mit Johannes Neumann (l.) und Clemens Koplin Bildrechte: Marcus Schädlich

Dann kam der VfB so ganz langsam in die Partie. Marc-Phillip Zimmermann per Kopf und Thomas Stock hatten die ersten guten Möglichkeiten. Von den Gastgebern war da schon offensiv nichts mehr zu sehen. Die Vogtländer blieben aber auch einfallslos, die rechte Seite von Danny Wild fand praktisch nicht statt. Dafür versuchte es Sebastian Schmidt auf links immer wieder mit Flanken. Doch der letzte Tick fehlte. Kurz vor der Pause drängte Auerbach dann auf das Tor, Zimmermann prüfte aus 15 Metern den Luckenwalder Keeper Robert Petereit. Und Marcin Sieber köpfte nach einer Ecke aus acht Metern per Aufsetzer über den Kasten.

Beste Chancen bleiben ungenutzt

Nach dem Wechsel wurde die Überlegenheit der Gäste noch deutlicher, aber es krankte auch weiter an der Chancenverwertung. In der 49. Minute stand Zimmermann nach einem Abwehrbock der Gastgeber allein vor Keeper Petereit, umkurvte ihn, um dann den Ball aus spitzem Winkel am langen Tor vorbeizuschieben. In der 57. Minute wagten sich tatsächlich mal wieder die Gastgeber vor das Auerbacher Tor, Ahmet Sagat verzog aus 22 Metern. Ansonsten war von Luckenwalde offensiv nichts zu sehen. Auerbachs Thomas Stock (r.) trauert seiner vergebenen Chance nach. Bildrechte: MDR/ Marcus Schädlich

Bei Auerbach versuchte es Daniel Tarczal in der Distanz, zwang Petereit dabei zu einer Glanztat. Dann der Höhepunkt kurz vor Spielende: Zunächst brachte Zimmermann einen Kopfball an Petereit vorbei, ein Luckenwalder Spieler klärte aber auf der Torlinie. Sekunden später traf Felix Lietz aus sechs Metern das leere Tor nicht. Spätestens da war klar, dass es an diesem Tag mit einem siegbringenden Treffer nichts wird.

rei/msch

Das sagten die Trainer

Michael Hiemisch (Auerbach): "Wir sind ganz schwer in die Gänge gekommen und die ersten zehn Minuten komplett verschlafen. Spielerisch haben wir keine Lösungen gefunden. Nach der Anfangsphase hatten wir auch Chancen, wenn ich mich an den Freistoß und den Aufsetzer-Kopfball von Marcin Sieber erinnere. Mit diesem Feuer sind wir in die zweite Halbzeit gegangen, auch wenn es spielerisch nicht das Beste war. Was wir heute an klaren Chancen liegengelassen haben, geht auf keine Kuhhaut. Luckenwalde hat sich enorm gegen den Rückstand gewehrt und ist mannschaftlich geschlossen aufgetreten. Es wäre zwar möglich gewesen, mit einem 3:0 oder 4:0 vom Platz zu gehen, aber Luckenwalde hat das mit Einsatz geschickt verhindert. Jetzt müssen wir weiter kämpfen."