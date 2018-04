Die zweite Hälfte begann mit einem Schockmoment für die Gäste: Pierre Merkel verletzte sich ohne Einwirkung eines Gegners so schwer, dass er minutenlang behandelt und schließlich ausgewechselt musste (54.). Ohne ihren besten Stürmen wirkten die BSG noch harmloser. Einzig Bury sorgte noch für etwas Gefahr, doch der Offensive verpasste in der 89. Minute den Lucky Punch, als er nach einem Freistoß von Heinze nur ein Schüsschen aufs FCO-Tor brachte, den Neugersdorfs Schlussmann Samuel Aubele locker halten konnte.



So blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden, das den Oberlausitzern mehr hilft. Durch den gleichzeitigen Bautzener Sieg in Nordhausen bleibt Chemie auf Rang 16. Der FCO rangiert weiter auf 12. Am 21. Mai treffen sich beide Teams noch einmal im Finale des Sachsenpokals.

Chemies Coach Dietmar Demuth sah ein chancenarmes Spiel (Archiv). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister