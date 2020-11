Das Tor in den Winkel zur Rathenower Führung. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

In der kampfbetonten und spielerisch wenig ansprechenden Partie watr Rathenow von Beginn an druckvoller. Erste Chancen ließen die "Optiker" noch liegen, ein Traum-Freistoß brachte die Brandenburger dan in Führung: Muomio traf aus 20 Metern in den linken Winkel (24.). Auch bei der Entscheidung war Muomio beteiligt: Er brachte von der Grundlinie einen Mall in die Mitte, den Kurbegovic unglücklich ins eigene Tor abfälschte (51.). Damit war die Partie praktisch gelaufen ... Bischofswerda kämpfte zwar bis zuletzt. Zu wirklich zwingenden Chancen kam der Tabellenletzte aber bis zuletzt nicht.