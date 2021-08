Den Eilenburgern merkte man den Personalnotstand an, denn in der Abstimmung klappte so vieles nicht. Rathenow hatte mehr vom Spiel, die ganz große Gefahr strahlten die Brandenburger aber auch nicht aus. Kam mal ein Ball durch, konnten sich die Gäste auf ihren Keeper Andreas Naumann verlassen, der wieder ein sicherer Rückhalt seines Teams war. In der Offensive blieben die Knaubel-Schützlinge im ersten Durchgang harmlos und konnten zur Pause durchaus mit dem 0:0 zufrieden sein.

Nach dem Wechsel ging ein Ruck durch die Muldenstädter, sie wurden besser. Sie mussten aber dennoch wachsam sein, denn in der 59. Minute hatte Rathenow die Chance zur Führung, doch in letzter Sekunde blockte Meseberg einen Schuss der Hausherren. Das Signal für den FCE. Zunächst scheiterte Pascal Sauer an Optik-Torwart Lucas Hiemann, dann stand Moutsa blank und knallte die Kugel knapp über das Optik-Gehäuse. Nach 75 Minuten nutzten die Eilenburger endlich ihre starke Phase und gingen in Front. Nach einem Konter behielt Christoph Jackisch die Übersicht und netzte per Linksschuss ein.