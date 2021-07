Im zweiten Durchgang wäre den Brandenburgern fast der Ausgleich gelungen, doch Lok-Keeper Jan-Ole Sievers parierte einen Kopfball von Marcel Gröger glänzend (59.) Auf der anderen Seite fiel dann das 2:0 durch einen Eigentor des Rathenowers Vassilios Polichronakis (64.). In der 84. Minute hatte Nattermann dann schon die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber noch an Optik-Schlussmann Lucas Hiemann. Zwei Minuten später war es dann so weit: Erneut nach einem Konter schloss Nattermann ab und konnte Hiemann im zweiten Versuch überwinden. Danach war Schluss und die rund 150 mitgereisten Lok-Fans konnten zufrieden die Heimreise antreten.

Ingo Kahlisch (Trainer Rathenow): "Wenn man so einen einfachen Fehler macht, liegt man eben gegen Lok Leipzig zurück. Ist ja immer noch eine Spitzenmannschaft. Die Bäume wachsen hier nicht in den Himmel. Wir werden mit unseren Jungs kontinuierlich weiterarbeiten und versuchen, unsere Punkte einzufahren. Wir müssen realistisch bleiben."



Almedin Civa (Trainer Lok): "Es ist eben so, wenn man das erste Spiel verdient verliert, muss man hierherkommen und alles abrufen. Wir wussten, was sie machen: lange Bälle, tiefe Läufe. Die wichtigen Zweikämpfe haben wir fast alle gewonnen. Am Ende ist es ein hochverdienter Sieg. Rathenow hat nach dem 1:0 eine Riesenchance gehabt, da hält der Ole überragend. Aber ansonsten hatten wir noch so viele Gelegenheiten, die der gegnerische Torwart pariert. Wir haben das sehr gut gemacht, auch am Ende nach dem 2:0."