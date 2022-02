Fußball | Regionalliga Germania Halberstadt landet Teilerfolg in Rathenow

24. Spieltag

Das Warten auf den ersten Regionalliga-Sieg seit Anfang September geht weiter: Der VfB Germania Halberstadt hat ein 2:2 (1:1) beim FSV Optik Rathenow geholt. Beim heimschwächsten Team der Liga ging eine leidenschaftlich spielende Germania am Freitag (04.02.2022) zwei Mal in Führung, blieb aber auch im 17. Punktspiel in Folge sieglos. Optik bleibt bei zwei Saisondreiern.