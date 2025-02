Nach wetterbedingter Zwangspause in der vergangenen Woche legten beide Mannschaften los wie die Feuerwehr. Nach einem tollen Solo an der Grundlinie von Nils Schätzle hatte Fabian Raithel bereits in der dritten Minute die Führung auf dem Fuß. Erst trennten nur wenige Zentimeter die Zipsendorfer vom Führungstreffer, bevor zwei Minuten später die Querlatte einen Kopfball von Florian Hansch verteidigte.