HFC-Trainer Mark Zimmermann setzte auf die Pokalelf vom 2:0-Sieg gegen den VfL Halle 96 und hatte mit den wieder genesenen Kilian Zaruba und Joscha Wosz zwei zusätzliche Optionen auf der Bank. FCE-Trainer Sascha Prüfer nahm im Vergleich zum 0:3 bei Carl Zeiss Jena drei Änderungen an seiner Startelf vor. Anstelle von Adrian Jarosch, Michael Schlicht und Benjamin Luis begannen Raimison Dos Santos, Tom Weiß und Lennert Möbius.

Der FCE legte einen Blitzstart hin. Der erste Schuss saß direkt. Nach Ablage von Toptorjäger Noah Baumann netzte Moritz Kretzer aus 18 Metern zum 1:0 (4. Minute) ein. Die Eilenburger Führung hielt aber nicht lange. Der HFC schlug bereits in der 12. Minute zurück. Fabrice Hartmann dribbelte an FCE-Keeper Niclas Edelmann vorbei, setzte seinen Schuss zwar an den Pfosten. Von dort aus prallte der jedoch gegen den Bauch von Verteidiger Patrick Aguilar und dann zum 1:1 ins Tor.