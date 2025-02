Jochen Seitz fehlte nur Laurin von Piechowski, der eine Gelbsperre absitzen musste. Dafür rückte Adrian Kireski in die Startelf. Auf dem holprigen, aber für die Jahreszeit ordentlich bespielbaren Rasen des Plache-Stadions wartete der Spitzenreiter an der Mittellinie ab, presste dann die spielstarken Hertha-Bubis. Die erste gefährliche Aktion brachte nach zehn Minuten die Führung für Lok: Noel Eichinger zirkelte von halbrechts den Ball genau auf den Kopf des einlaufenden Alexander Siebeck, der aus sieben Metern unhaltbar traf.



Danach arbeiteten sich die Gäste, die über die Außen versuchten, in Strafraumnähe zu kommen, langsam in Richtung Leipziger Tor. Doch die Schüsse aus der zweiten Reihe brachten dem Lok-Tor keine Gefahr. Leipzig kam selten Richtung Hertha-Tor, wenn, dann wurde es aber kreuzgefährlich. Eichinger zog mit einem tollen Solo zur Grundlinie und passte zurück auf Siebeck, der aus acht Metern am starken Keeper Marius Gersbeck scheiterte. Doch Lok musste weiter aufpassen, Hertha kam mit dem auffälligen Änis Ben-Hatira dem Leipziger Tor immer näher. Die beste Chance vergab Janne Berner kurz vor der Pause, der aus spitzem Winkel an Andreas Naumann scheiterte. Im Gegenzug ließ Pasqual Verkamp eine Doppelchance liegen. So blieb es beim knappen 1:0 zur Pause.

Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche