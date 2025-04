Nach zwei Derby-Pleiten in dieser Saison hat Rot-Weiß Erfurt im dritten Duell eiskalt zurückgeschlagen und Carl Zeiss Jena mit 3:1 besiegt. Die Kicker aus dem Paradies waren am Dienstagabend (8. April) personell arg gebeutelt und in der ersten Halbzeit komplett überfordert. Damit bleibt RWE (vorerst) die tabellarische Nummer 1 in Thüringen.