Die Leutzscher standen weiterhin gut, nur fehlte es dann an Genauigkeit bei den Pässen in die Spitze. Die Gastgeber spielten sehr verhalten und überließen überraschend die Initiative den grün-weißen Gästen. Die kamen in der Schlussphase der ersten Hälfte noch zu guten Möglichkeiten. Zunächst wurde ein Schuss von Asare in höchster Not geblockt, wenig später zischte ein Geschoss von Oke haarscharf über das Greifswalder Gehäuse.