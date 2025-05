Bei ungemütlichen äußeren Bedingungen entwickelte sich eine von beiden Seiten emotional geführte Partie, in der die Gäste den BFC zunächst in der eigenen Hälfte unter Druck setzten und frühe Ballverluste erzwangen. Dadurch ergab sich ein erster Distanzschuss durch Inaler (6.). Doch auch die Berliner meldeten sich offensiv an und hätten nach einer Ecke auch gleich in Führung gehen können: John Liebelt scheiterte aus kürzester Distanz am Pfosten (10.).