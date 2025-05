Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die traditionell komplett in Grün aufliefen. Chemie machte früh Druck, blieb im Abschluss aber harmlos. Zwei Distanzschüsse von Stanley Ratifo (7.) und Luca Marino (10.) sorgten zumindest für erste Lebenszeichen. Auf der anderen Seite meldete sich Erik Weinhauer in der 12. Minute erstmals offensiv – sein Abschluss wurde im letzten Moment geblockt. Danach übernahm Jena schrittweise die Kontrolle.

Vor 4.999 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark blieb das Spiel lange ein zähes Ringen – kein Spektakel, aber stimmungsstark begleitet. In der 38. Minute dann der Durchbruch: Jannes Werner setzte Seidemann mit einem langen Pass in Szene. Der Jenaer Angreifer behauptete sich gegen zwei Leipziger und Torhüter Benjamin Bellot – 0:1. Für den 25-Jährigen war es der zehnte Treffer in seiner Premierensaison für den FCC. Kurz darauf ging es in die Kabinen.