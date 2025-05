Bunge sorgte auch für den ersten Aufreger, sein Abseitstor zählte aber nicht (4.). Die nächste Gelegenheit war drin: Nach einem Foul von Anis Ben-Hatira an Manuel Wajer verwandelte Stanley Ratifol den fälligen Elfmeter souverän (15.). Danach wurden die Gäste aktiver und profitierten von einem Fauxpas von BSG-Schlussmann Benjamin Bellot. Er ließ eine Flanke wieder engleiten und ermöglichte Angreifer Oliver Rölke den Abstauber (28.). Gegen Ende der ersten Hälfte agierten das Team von Adrian Alipour dann wieder druckvoller. Doch in diese Phase hinein brachte erneut Rölke mit einem abgefälschten Abschluss die Gäste wieder in Front (42.). Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Bunge nach Einwurf in der Nachspielzeit

In Halbzeit Nr. 2 spielte fast nur Chemie. Die Berliner kamen kaum einmal aus der eigenen Hälfte heraus. Torwart Maximilian Mohwinkel war auf dem Weg zum Matchwinner. So zum Beispiel in der 63. Minute, als er vor Ratifo in höchster Not rettete. In der Nachspielzeit warf Rajk Lisinski einen Einwurf in den Strafraum, wo Florian Kirstein und Julian Weigel verlängerte - Tim Bunge finalisierte aus Nahdistanz.

Nun geht es noch nach Zwickau ehe der FC Carl Zeiss Jena in den Kunze-Sportpark kommt. Nach dem Sieg von Mannheim in der 3. Liga in Cottbus, spitzt sich auch die Lage von Aue wieder zu: Sie spielen am Nachmittag noch gegen Ingolstadt. Aktuell haben die Veilchen nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Chemie hat drei Zähler Vorsprung auf Rang 16 und fünf auf Rang 17.