Die Chemiker hatten sich viel vorgenommen, kassierten aber bereits nach acht Minuten die kalte Dusche. Tim Kießling legte sich die Kugel zurecht, zog aus 18 Metern ab und brachte die Meuselwitzer in Führung. Die Chemiker waren geschockt und brauchten eine Weile, um sich davon zu erholen. Naja, so recht erholten sie sich nicht, denn dafür waren die Meuselwitzer im ersten Durchgang zu clever. Die Gastgeber leisteten sich zu viele Stockfehler, der finale Pass in die Spitze kam selten an.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister