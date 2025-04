Lok Leipzig stiefelt schier unbeirrt zum Staffelsieg in der Regionalliga Nordost. Das Team von Trainer Jochen Seitz setzte sich am Sonntag (6. April) nach einer abgezockten Vorstellung und dank der Treffer von Laurin von Piechowski (42.), Alexander Siebeck (77.) und Farid Abderrahmane (89.) mit 3:0 (1:0) bei der BSG Chemie Leipzig durch und baute den Vorsprung in der Tabelle nach dem Patzer des Halleschen FC am Freitag auf nunmehr zehn Punkte aus.