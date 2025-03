Der Chemnitzer FC hat Wiedergutmachung für die maue Leistung bei Chemie Leipzig betrieben: Die Elf von Coach Benjamin Duda besiegte den BFC Dynamo am Samstag im Ost-Klassiker vor 4.747 Zuschauern an der Gellertstraße verdient mit 2:1 (2:0).



Bereits im ersten Durchgang stellten die Himmelblauen die Weichen auf Sieg: Jong-min Seo (12.) und Fynn Seidel (36.) verwerteten ihre Chancen eiskalt. Nach der Pause war lange wenig los, ehe Berlin in der Nachspielzeit zum Anschluss durch ein Eigentor durch Ole Schiebold (90.+1) kam. Mehr war aber nicht drin für den BFC.