Das Spiel entwickelte sich so, wie man es erwarten konnte. Chemnitz stand sicher, ließ nicht viel zu. Jena hatte mehr Ballbesitz und nach einer Ecke in der achten Minute doch die große Chance, aber Erik Weinhauers Kopfball wurde von Manuel Reutter stark auf der Linie ebenfalls per Kopf geklärt. Der CFC hatte Mühe im Spiel nach vorn und führte in der 31. Minute dennoch. Nach einer Ecke von rechts köpfte Tom Baumgart ins rechte Eck ein. Und mit der Führung im Rücken hatten die Himmelblauen plötzlich mehr vom Spiel und durch Seo und Baumgart zwei richtig gute Chancen. Doch dann kam Seidemann. Nach einem weiten Ball verstolperte der Jenaer zunächst den Ball, versenkte die Kugel aber dann fast aus dem Stand aus 24 Metern im linken Eck zum Ausgleich.