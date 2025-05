Was für ein Spiel in Chemnitz: Fußball-Regionalliga-Tabellenführer Lok Leipzig hat seine Aufstiegschancen durch ein 1:1 beim Chemnitzer FC nicht verschlechtert. Die Gäste kamen durch einen Treffer von Siebeck zum Remis. Der CFC musste große Teile der zweiten Hälfte in doppelter Unterzahl auskommen. Lok hat in der Tabelle nun drei Punkte und acht Tore Vorsprung auf Verfolger Hallescher FC.