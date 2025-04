Bei den Gastgebern änderte Trainer Benjamin Duda seine Formation im Vergleich zum 1:1 beim VFC Plauen in der Vorwoche gleich auf fünf Positionen: Felix und Tobias Müller, Jongmin Seo, Artur Mergel, sowie Nils Lihsek durften diesmal von Beginn an ran. Sein Gegenüber Fabian Gerber tauschte nach dem 2:0 in Greifswald nur einmal: Andy Trübenbach rutschte für Marco Wolf ins Team, der sich nach seiner Gesichtsfraktur einer Operation unterzogen hat.