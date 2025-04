CFC-Trainer Benjamin Duda nahm im Vergleich zum 2:2-Unentschieden gegen den Greifswalder FC drei Änderungen an seiner Startelf vor. Für Tom Baumgart begann Anton Rücker. Außerdem rückten Jongmin Seo und Fynn Seidel für Nils Lihsek und Artur Mergel in die Anfangsformation.

Luckenwalde kam aggressiver aus der Kabine, machte im zweiten Durchgang deutlich mehr Druck. In der 50. Minute vergab Jonas Böhmert eine Großchance auf den Ausgleich. Nach einem Freistoß kam er aus fünf Metern zum Abschluss. Zickert brachte aber gerade noch einen Fuß an den Ball und konnte so zur Ecke klären.

Chemnitz kam auch selbst noch zu Möglichkeiten, schon vorzeitig den Deckel drauf zu machen. Zickert scheiterte in der 80. Minute knapp mit einem Kopfball, Mergel lief in der 87. Minute frei auf das gegnerische Tor zu, brachte den Ball aber nicht an Palmowski vorbei. So blieb es schlussendlich beim 2:0-Heimerfolg des CFC.