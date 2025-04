Die Chemnitzer, die am Wochenende nach vier sieglosen Spielen in Serie gegen den FSV Luckenwalde mit 2:0 gewonnen hatten , starteten mit nur einem Wechsel im Aufgebot. Benjamin Duda, der kürzlich seinen Vertrag bei den Himmelblauen verlängert hatte , brachte im offensiven Mittelfeld Artur Mergel für Fynn Seidel in die Startelf.

Beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie nur wenig Interesse an spielerischen Lösungen hatten und schlugen den Ball nach kurzen Stafetten in der eigenen Defensivkette lang nach vorn. Dies brachte, bis auf wenige Halbchancen, keinen Ertrag und die 3.456 Zuschauer an der Gellertstraße erlebten zunächst keinen Fußball-Leckerbissen.