Der Chemnitzer FC hat sich mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen Viktoria Berlin aus der Regionalliga-Saison verabschiedet. Im letzten Heimspiel der Spielzeit gingen die Gäste aus der Hauptstadt in der 21. Minute durch Julien Damelang in Führung. Chemnitz glich in der 68. Minute durch Tom Baumgart aus. Trotz klarer Spielvorteile gelang es dem CFC in der Folge nicht, die drei Punkte in Chemnitz zu behalten. Für Viktoria Berlin hingegen ist es ein wichtiger Zähler im Abstiegskampf.