Erstmals seit Mitte Oktober gelingt dem FSV Zwickau mal wieder kein Tor in einem Regionalliga-Spiel. Das Gastspiel vor 744 Zuschauern im Ilburg Stadion des FC Eilenburg am Freitagabend (7. März) endet 0:0. Während das Remis für Zwickau zu wenig ist, um nochmal oben in der Tabelle anzugreifen, sammelt der FCE einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.