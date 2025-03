Der Regionalliga-Spitzenreiter zeigte sofort, dass die Niederlage in der Vorwoche ein einmaliger Ausrutscher bleiben sollte. Jena kam mit dem Tempo von Beginn an nicht klar und immer einen Schritt zu spät. So erging es auch Nils Butzen, der nach neun Minuten Alexander Siebeck im Strafraum auf den Schuh stieg und Schiedsrichter Christoph Dallmann zum Pfiff zwang. Kapitän Farid Abderrahmane nahm sich der Sache an und vollendete sicher rechts unten zur frühen Führung (10.).