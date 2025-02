Lok-Trainer Jochen Seitz setzte gegen Berlin auf die gleiche Startelf wie schon beim 3:0-Erfolg in Eilenburg am vergangenen Spieltag. Nach abgesessener Gelbsperre kehrte Zak Piplica zurück in den Kader und nahm zunächst auf der Bank platzt. Verzichten musste Seitz auf Dorian Cevis, der an einer Fußentzündung laboriert sowie auf die Langzeitverletzten Theo Ogbidi (Knochenödem), Linus Zimmer (Kreuzbandriss) und Fabian Zeidler.

Lok belohnt sich nicht

Die Gastgeber dominierten die Anfangsphase. Mingi Kang hatte bereits in der 3. Minute den Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber knapp an Viktoria-Schlussmann Florian Horenburg. Der hielt seinen Kasten auch später durch einige starke Paraden sauber. In der 10. Minute wehrte er einen abgefälschten Pass von Alexander Siebeck gerade noch ab, in der 17. Minute dann einen Kopfball von Siebeck.

In der Folge wurden die Berliner stärker, schwächten sich dann aber selbst. Alexander Dikarev, der bereits in der 5. Minute für ein Foul nach einem selbst verursachten Ballverlust Gelb sah, flog in der 37. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, weil er die Ausführung eines Freistoßes behinderte.

Die Überzahl wusste Lok zunächst aber nicht für sich zu nutzen. Erst legte Noel Eichinger (37.) einen direkten Freistoß knapp links am Tor vorbei, ehe einige Minuten später (44.) Stefan Maderer am glänzend parierenden Horenburg scheiterte und Kapitän Farid Abderrahmane den Nachschuss daneben drosch.

Maderer bricht den Bann

Die erste Möglichkeit des zweiten Durchgangs hatten die Berliner. Jan Lippegaus setzte in der 47. Minute einen Distanzschuss nur knapp am Tor vorbei. Lok ließ sich davon aber nicht beirren und versuchte, die Weichen früh in der zweiten Halbzeit auf Sieg zu stellen. Nachdem Kang (48.) noch mit einem Flugkopfball scheiterte, war es wieder einmal Maderer, der nach Flanke von Pasqual Verkamp in der 58. Minute per Kopfball zum 1:0 traf und damit den Bann brach. Das elfte Saisontor des Angreifers. Fünf Minuten später hatte er direkt die Chance auf das 2:0, vergab aus kurzer Distanz aber knapp.

In der 67. Minute sorgte Nicolas Hebisch dann für eine Schrecksekunde bei den Lok-Fans. Der Berliner Kapitän kam im Strafraum frei zum Abschluss. Lok-Schlussmann Andreas Naumann war aber zur Stelle. Nachdem Eichinger eine weitere Großchance (73.) auf das 2:0 vergab, machte Viktoria in der Schlussphase noch einmal Druck.

Den Berlinern gelang es, Lok trotz Unterzahl phasenweise komplett in die eigene Hälfte zu drängen. Die größte Chance auf den Ausgleich hatte Sydney Sylla, als er in der 85. Minute an der Strafraumkante frei zum Abschluss kam. Lok-Keeper Naumann konnte dem Ball, der knapp links am Tor vorbei ging, nur noch hinterherschauen. Gößere Torchancen gab es in der Schlussphase nicht mehr, dafür einige Gelbe Karten auf beiden Seiten.