Der 1. FC Lok Leipzig hat sich zum zweiten Mal nach 2020 die Meisterschaft der Regionalliga Nordost gesichert und darf weiter vom Aufstieg in die 3. Liga träumen. Vor 11.634 Zuschauern im Steigerwaldstadion gewann das Team von Cheftrainer Jochen Seitz mit 4:2 (2:1) beim FC Rot-Weiß Erfurt. Der verbliebene Titelkonkurrent Hallescher FC verlor derweil beim Greifswalder FC mit 0:4.



"Es ist ein unfassbarer Moment. Dass wir dieses Jahr Meister werden, hätte vorher niemand gedacht. Deshalb Riesenkompliment an die Mannschaft, an das Trainerteam, an alle Fans und Unterstützer, eine Wahnsinnsrunde bis jetzt. Ich bin da mal kurz sprachlos", sagte Lok-Sportdirektor Toni Wachsmuth unmittelbar nach Abpfiff.