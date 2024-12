Der FC Rot-Weiß Erfurt bleibt in der Erfolgsspur. Am Freitag schlug der Fußball-Regionalligist Viktoria Berlin mit 3:0 (1:0) und ist damit zwölf Spiele in Folge ungeschlagen. In der Tabelle verbesserte sich das Team von Fabian Gerber auf Platz drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig beträgt zehn Zähler.