Erfurt-Trainer Fabian Gerber nahm im Vergleich zum unglücklichen 1:1 gegen Plauen in der Vorwoche drei Wechsel vor. Ömer Uzun ersetzte in der Sturmspitze den gelbgesperrten Obed Chidindu Ugondu, im Tor gab der RWE-Coach diesmal Pascal Manitz den Vorzug vor Stammkeeper Lorenz Otto. Dazu rückte Jeremiaha Maluze für Robin Felßberg in die Startformation.