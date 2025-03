Auch im fünften Duell in Folge hat der FC Rot-Weiß Erfurt gegen den ZFC Meuselwitz keinen Sieg einfahren können. Das Team von Trainer Fabian Gerber musste sich trotz einer Vielzahl an guten Möglichkeiten mit einem 0:0 zufriedengeben. Was auch am guten Gästekeeper Lukas Sedlak, aber vor allem an der schwachen Chancenverwertung lag. So nahmen die kampfstarken, aber spielerisch enttäuschenden Gäste einen glücklichen Punkt mit.