Beide Teams setzten von Beginn an auf Offensive. Die Abwehrreihen mussten sofort auf der Hut sein. Philipp Königs Abschluss zischte nur knapp am langen Pfosten des FCE-Tores vorbei (18.). Nach einer knappen halben Stunde sahen die Zuschauer den bis dahin besten Angriff der Partie: Es ging für die Gäste ratzfatz über die linke Seite, Patrick Aguilar schloss dann von halbrechts trocken ins Eck zur Führung ab (27.). Bei einem weiteren Konter scheiterte Jonas Marx von halblinks an Schlussmann Florian Palmowski (41.)