Wie erwartet starteten die Saalestädter mit viel Ballbesitz in die Partie, schafften es jedoch nicht wirklich, Gefahr zu erzeugen. Immer wieder fehlte dem rot-weißen Offensivspiel eine zündende Idee, um wirklich gefährlich zu werden. Stattdessen beschränkte sich die Zimmermann-Elf mehr und mehr auf lange Bälle und kam nach einer halben Stunde erstmals zu einer kleineren Chance: Ein langer Ball auf Winterneuzugang Serhat Polat gelangte über Umwege zu Berk Inaler, der per Seitfallzieher abzog. Torwart Florian Palmowski freute sich über Arbeit und parierte mit schöner Flugeinlage sicher.

Die Luckenwalder witterteten aufgrund der Ideenlosigkeit der Hallenser mehr und mehr ihre Chance und kamen zunehmend besser in die Partie. Nachdem ein Kopfball von Till Jacobi bereits knapp am HFC-Kasten vorbeiflog (36.), machte es sein Sturmpartner Philipp Kühn kurz vor der Pause mit dem Fuß besser. Einen hohen Ball nahm der 22-Jährige erst stark mit, ehe er Burim Halili mit einem sehenswerten Hackentrick ins Leere laufen ließ und überlegt an Luca Bendel vorbei zur Pausenführung einnetzte (45.).