Bildrechte: IMAGO / Köhn

Fußball | Regionalliga Vogt beendet Halles Meistertraum

34. Spieltag

18. Mai 2025, 15:16 Uhr

Der Hallesche FC muss eine weitere Saison in der Regionalliga planen. Zwei frühe Tore in Greifswald ließen den Aufstiegstraum am letzten Spieltag platzen.