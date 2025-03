Bis zur ersten Torchance der Gäste dauerte es ein wenig, Jena hatte das Spiel gut im Griff. Erst nach einer guten Viertelstunde kam Louis Wagner nach einem weiten Einwurf von rechts zum Abschluss, seinen Schuss konnte der FCC allerdings blocken (16.). In der Folge kamen die Zehlendorfer nun besser ins Spiel und tauchten häufiger vor dem Jenaer Kasten auf, wo Keeper Marius Liesegang und seine neu sortierte Verteidigung mit Maurice Hehne und Paul Krämer neben Nils Butzen und Marcel Hoppe die Gefahr zunächst im Griff hielten.

Zunächst aber nur: Denn nach 25 Minuten hatten sie das Nachsehen gegen einen starken Zehlendorfer Spielzug. Jonas Hartl steckte auf Cenker Yoldas durch, der in den Sechzehner flankte und dort den insgesamt auffälligen Bocar Baro fand. Völlig frei stieg er hoch und köpfte ein (25.).

Zehlendorf und Jena zeigten sich nun auf Augenhöhe, auf beiden Seiten blieben Möglichkeiten liegen oder wurden sauber geklärt. Exemplarisch dafür sei Hehne genannt, der am rechten Pfosten haarscharf gegen Baro rettete (40.). Ab da schien Jena wieder mehr Schwung zu sammeln - und siehe da: Der wieder genesene Erik Weinhauer brachte die erneute Führung. Ein Freistoß Justin Petermanns von links rutschte an Freund und Feind vorbei bis kurz vor den rechten Pfosten, wo Erik Weinhauer den Ball über die Linie bugsierte. Im Hinspiel hatte er fünfmal getroffen - sollte Ähnliches erneut passieren?

Die Hoffnung gab es zumindest in der Anfangsphase der zweiten Hälfte, die direkt mit einem Pfostentreffer Löders nach Vorlage Weinhauer startete (46.). Jena zeigte sich aggressiv, sowohl in den Zweikämpfen als auch im Drang zum Tor, Alexander Prokopenko sorgte für den nächsten Aluminiumtreffer (56.).

Mit der Zeit verflachte dieser Drang aber und Zehlendorf kam - wie schon in Hälfte eins - besser in die Partie und zum Ausgleich. Nach Flanke Yoldas von rechts kam Louis Wagner viel zu frei zum Kopfball. Liesegang schien erst noch dran, Hehne rauschte ebenfalls herbei und kratzte den Ball aus dem Tor, doch der war vorher schon über der Linie gewesen (66.).

Jena versuchte zwar immer weiter, den Ball ein weiteres Mal ins Zehlendorfer Gehäuse zu bringen, blieb dabei allerdings in den letzten Aktionen zu ungenau, auf der anderen Seite zeigte sich die Defensive immer wackliger. Weil sie also vor allem Baro und Yoldas nicht in den Griff bekamen, müssen die Jenaer letzten Endes fast noch froh um den einen Punkt sein. Den Erwartungen entspricht das sicher nicht - zusätzlich bangen die Thüringer um den gerade erst zurückgekehrten Löder.