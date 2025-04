Beide Mannschaften legten im Stadion Lichterfelde mutig los. Nach einem weiten Ball hatte Dorian Cevis die Chance zur frühen Führung für Lok: Er umkurvte Berlins Torwart Nash-Daniel Amankona, der Ball ging nur Zentimeter am Tor vorbei (5.). Auf der anderen Seite rauschte ein ansatzloser Schuss von Bocar Baro aus 20 Metern nur knapp vorbei (7.). Dann verbuchte Abou Ballo zwei Abschlüsse per Direktabnahme nach Flanke von Tobias Dombrowa (11.) und per Kopf nach Ecke (15.).

Die Leipziger reagierten: Seitz brachte Djamal Ziane, der in der 74. Minute mit einer Direktabnahme an Amankona scheiterte. Auf der Gegenseite parierte Naumann gegen Louis Wagner und den völlig freistehenden Baro (76.). Dann hatte Lok Riesen-Pech, als Stefan Maderer eine Dombrowa-Flanke an die Latte köpfte (80.). Die Gäste probierten alles, aber Zehlendorf blieb hellwach. In der Nachspielzeit vergab Theo Ogbidi die letzte Chance für Lok per Direktabnahme nach einem Freistoß.